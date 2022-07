Zeebonken gingen op de vuist in La Chapeau, aan het begin van de vredige Van Oldenbarneveltstraat

Tja, en dan ga je allerlei complottheorieën bedenken. Dat we gehackt zijn door dolgedraaide Moskovieten, die al jaren geen post krijgen voor hun ‘doska’ (=raadplaat) in de uiterst slecht gelezen column ‘Москва тогда’ (Moskou van Toen). En dan op sluikse wijze onze reacties jatten, de straatnamen vervangen door lokale wegen en de bink uithangen omdat ze zo'n paginaatje in een stief kwartiertje uit de losse pols samenstellen. Ja, zo kunnen wij het ook.



Het was dus schraalhans keukenmeester deze week, lieve lezers. Kwam er dan helemaal niets binnen? Nou, één briefje, van Ans Greve, een dame die we bij dezen maar even op een voetstuk willen hijsen. ,,Volgens mijn man is het de Van Oldenbarneveltstraat, hoek Mauritsstraat’’, meldt ze, ,,en de straat rechts moet dan de Jacobusstraat zijn waar hij is geboren. Op 10 mei 1940 brak de oorlog uit en hij is 12 mei geboren en heeft daar gewoond tot 1968. In de Mauritsstraat zat volgens hem een schoenmaker en een winkeltje dat Boers of zoiets heette.’’