Ze stonden overal in de stad en voor een kwartje kon je er bellen, maar toen verdwenen ze

Tja, wat moet je als je verliefd bent en even wil bellen met je geliefde? Thuis bellen - met mama en papa in de kamer - is natuurlijk geen optie. Dat deed ik ook niet. Ik ging naar een telefooncel. Veel fijner praten. Dit is een prachtige foto van Cas Oorthuys. Dit is nog de generatie telefooncellen volgens het Rotterdamse oerontwerp uit de jaren dertig van Brinkman & Van der Vlugt - bekend van De Kuip en de Van Nelle-fabriek. Interessant aan deze foto is ook dat ongeveer op deze plek aan de Coolsingel ook voor de oorlog een telefooncel stond. Een telefooncel als verbinding tussen twee tijden.