Ze moesten muizen vangen in verzorgingstehuis, maar de katten zijn nu dikke maatjes met bewoners

Krijgen Fikkie en Simba straks een volwaardig graf? 'Je brengt je oma toch ook niet naar het milieupark?'

Een huisdier is voor de meeste mensen niet alleen een gezellige aanwezigheid in huis, maar ook een echte vriend. Volgens de Rotterdamse Partij voor de Dieren verdient een hond, kat of cavia, net als mensen, een waardig afscheid. De politieke partij wil daarom dat er een dierenbegraafplaats in Rotterdam komt. ,,Je brengt je opa of oma toch ook niet naar het milieupark?”

5 augustus