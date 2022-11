Ze deelden passie voor bier, maar vechtpartij maakte einde aan vriendschap tussen Romeo, Mark en Jan

Celstraf voor beroven van voetballer in bijzijn van z'n vriendin

De 31-jarige Gilbert A. is veroordeeld tot 32 maanden celstraf voor de beroving met veel geweld van voetballer Leandro Fernandes vorig jaar december in Rotterdam. Vier andere berovers zijn nog spoorloos, net als de buit. Die had een waarde van zeker twee ton en bestond onder meer uit een zeldzaam horloge van Patek Philippe, een armband van Cartier en een tas van Dior.

