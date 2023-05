Zakt deze wijk langzaam weg? ‘Wij willen hier geen tweede Groningen’

Emotieloze militair Ruud S. hoort 8 jaar cel en tbs tegen zich eisen voor moord op dochtertje Emily

Tegen de 23-jarige Ruud S. is voor de rechtbank in Arnhem acht jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het vermoorden van dochter, dat nog geen half jaar oud was. Volgens deskundigen zat S. vorig zomer in een psychose en was hij daardoor verminderd toerekeningsvatbaar.