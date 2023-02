Zak met stempassen gestolen van postbezorger in Ommoord

Alle Rotterdammers hebben in de week van 20 februari thuis een stempas bezorgd gekregen, behalve twee straten in Ommoord. Op 23 februari kreeg het college bericht van PostNL dat de dag daarvoor een tas van een postbezorger met enkele poststukken is gestolen, schrijft Versnel in de brief. Met daaronder stempassen die bedoeld waren voor gedeelten van twee (winkel)straten in Ommoord, volgens PostNL. Het postbedrijf heeft inmiddels aangifte gedaan van diefstal.