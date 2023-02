Youtuber Divaio zorgt voor chaos in Rotterdamse winkel na oproep, politie ingeschakeld

Volgens een politiewoordvoerder werd de winkel even gesloten. ,,De jongeren binnen werden gefouilleerd omdat het zo druk was geworden. Daarna kon iedereen weer naar buiten. Er is niemand aangehouden. De Youtuber ging via de achteruitgang weer weg.’’

Aangifte

Divaio zou na zijn actie een winkelverbod hebben gekregen. Volgens de woordvoerder was het incident snel weer afgelopen en zagen de agenten op dat moment geen reden om hem te bekeuren of aan te houden. ,,Het is even gelaten voor wat het was. Maar als deze persoon in de toekomst vaker voor onrust zorgt, heeft dat natuurlijk wel gevolgen.’’ Het is nog onduidelijk of Snipes aangifte gaat doen.