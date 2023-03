Wow! Deze drie drijvende bakken liggen in juni in de Maashaven

Ontsnapte tbs’er die ex in Soest neerstak kan nog geen openheid van zaken geven: ‘Blijkbaar weinig urgentie’

Hij ontsnapt tijdens zijn verlof buiten de hekken van de Pompekliniek aan zijn begeleider, springt in een gereedstaande vluchtauto en steekt volgens justitie niet veel later in Soest een vrouw neer. In de rit van Nijmegen naar Soest heeft Schiedammer Kendrick M. (32) alle tijd om na te denken over zijn daad, maar is vastberaden: zijn ex-vriendin moet, net als de vrouw die hij in 2018 om het leven bracht, dood.