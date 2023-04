Wordt er echt naar ons Rotterdammers geluisterd?

indebuurt.nl Win jij de beker? De XXL Zonnebloem­wed­strijd is terug in Rotterdam

Zoek je nog een leuke hobby voor dit voorjaar? Die hebben we voor je gevonden. De zonnebloemwedstrijd ‘Rotterdam Bloeit Op’ is voor de derde keer terug. Jij kunt dus de komende tijd al je liefde steken in het groeien van zo’n gele rakker.