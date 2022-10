Woninginbreker ontsnapt uit politiebusje en raakt onwel

Update / Met video Man (36) door misdrijf overleden in Rotterdam-Schiebroek: ‘Zag iemand voor m’n neus doodgaan’

Een man (36) is zaterdagmiddag door geweld om het leven gekomen in de Loderstraat in Rotterdam-Schiebroek. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. Het is onduidelijk of er is geschoten of gestoken. Aan het drama zou een ruzie vooraf zijn gegaan.

