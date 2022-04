Woningbrand in Rotterdam-Hoogvliet, mensen zitten binnen vast

Soms vinden bewoners van het Prinsen­park het zelfs iets te rustig, maar reuring is in aantocht

Het Prinsenpark is de groene oase waar bewoners van Prinsenland en Het Lage Land relaxen. Soms vinden ze het zelfs iets te rustig, maar reuring is in aantocht. Aan het Rotterdamse park verrijzen liefst drie appartementencomplexen. Niet tot ieders tevredenheid, maar kopers staan te popelen.

2 april