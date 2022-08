Woning in IJsselmonde ‘flink aantal keer’ beschoten, bewoner sliep door

Terminale patiënt was tiendui­zend­ste bezoeker van Museum Rotterdam: ‘Hij was ontzettend blij’

Nog één keer naar het Museum Rotterdam, naar de tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog in de Maasstad. Dat was de laatste wens van een terminale patiënt uit Lexmond, geboren in 1939. Bij de wens, die vervuld werd door Stichting Ambulance Wens, kwam nog een extra verrassing: de man was de tienduizendste bezoeker van het museum.

