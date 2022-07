Woning in het midden van de nacht beschoten aan Bospolderplein

School kreeg sollicitan­ten na zoektocht naar leraren, maar moet nu toch dicht: ‘Voel me machteloos’

Basisschool De Klimop in Ridderkerk, waar bezorgde ouders met man en macht op zoek gingen naar leerkrachten, gaat tóch sluiten. Dat meldt het schoolbestuur in een persbericht. Met de sollicitanten is het niets geworden. ,,Ik voel me machteloos. Kinderen zitten nu met de gebakken peren.”

18:03