Woning beschoten in Rotterdam-Noord, verdachte op de vlucht geslagen

Een woning aan de Zwaanshals in Rotterdam-Noord is in de nacht van zondag op maandag beschoten. Niemand is hierbij gewond geraakt. De politie kan nog niet zeggen of er iemand thuis was ten tijde van het incident. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet aangehouden.