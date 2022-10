Woensdagochtend uitspraak Raad van State: betekent dit het formele einde van Feyenoord City?

MET VIDEO Inzitten­den vluchten nadat auto met hoge snelheid over de kop slaat in Rotterdam-Zuid

Op de Putsebocht in Rotterdam-Zuid is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto met hoge snelheid over de kop geslagen. De twee inzittenden konden zelfstandig het voertuig verlaten en sloegen op de vlucht.

22 oktober