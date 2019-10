Woedende supporters bekogelen spelersbus Feyenoord bij terugkeer in Rotterdam

COLUMN ‘Tuurlijk denkt u nu dat u vroeger de ene geweldige sekspresta­tie na de andere verrichtte’

13:14 Zo'n 2000 vrouwen hebben woedend gereageerd op Jan des Bouvrie. Ze mailden, twitterden en appten dat het een lieve lust was. En het onderwerp van al die woede was: die lieve lust. Want Jan des Bouvrie had in een interview gezegd dat hij vroeger elke dag vreemdging. En daar waren 2000 dames heel verbolgen over.