Woede en frustratie over nieuwe huurregels, hoop minder studentenoverlast in Kralingen vervlogen

Rotterdam van Toen Niet iedereen vierde feest bij kampioen­schap Feyenoord: ‘100 zinnen strafwerk van een non’

‘Wij gaan winnen, alleen met hoeveel is de vraag’. Nee, de evergreen van Cock van der Palm galmde destijds nog niet over de Coolsingel. Lee Towers was net 23 jaar en Arne Slot nog niet eens geboren. Maar het stadhuis was in 1969 wel degelijk al de plek waar landskampioen Feyenoord (destijds nog Feijenoord) werd gehuldigd.