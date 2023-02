Wist je niet: de oudste boom van Vlaardingen is ook een krachtplaats

indebuurt.nlVlaardingen kent heel wat mooie en oude bomen, die zowel in de parken als tussen woonwijken te bewonderen zijn. Weet jij wat de oudste boom van Vlaardingen is? Wij zochten het uit en ontdekten dat de boom zich ook nog eens bevindt op een krachtcentrum!

De oudste boom van Vlaardingen is een Hollandse Linde, die te vinden is aan een paadje dat vanaf de Prins Hendriklaan te bewandelen is.

Hoe oud is de oudste boom van Vlaardingen?

De mooie, holle boom is al meer dan driehonderd jaar oud. Ter vergelijking: de oudste boom van de provincie Zuid-Holland (deze staat in Den Haag) is tegen de vierhonderd jaar. De oudste boom die in heel Nederland is te vinden staat in Noord-Brabant en is maar liefst zo’n 750 jaar oud (Bron: Monumental trees).

Landje van Chardon

De oude Linde staat op ’t Landje van Chardon. Dit was vroeger een boerderijerf, dat tussen 1927 en 1962 in bezit was van de Vlaardingse veehoudersfamilie Chardon. Hiervoor heette het ‘boerderij Clattenburg’. Het pad dat naar de oudste boom van Vlaardingen leidt, is omringd door prachtige platanen die voorheen de oprijlaan naar het boerderijerf vormden.

Beschermde krachtplaats

De oude boom is een beschermd monument van Vlaardingen en wordt dan ook goed onderhouden. Eens in de zoveel tijd wordt de boom geknot (teruggesnoeid tot de stam), omdat de boom geen zware takken meer kan dragen.

Volgens de website Bronnen en Krachtplaatsen is de Linde niet alleen bijzonder vanwege de leeftijd van de boom, maar het zou ook een krachtplaats (plek waar verschillende energiebanen samenkomen, red.) zijn. Martin Roek schreef op de site dat hij ’t Landje van Chardon bezocht heeft met een wichelroede, die al snel in de richting van de boom wees. Volgens hem staat de Oude linde op een “prettig aanvoelend krachtcentrum”.

