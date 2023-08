Winkel ontruimd na brand in schakelkast voor zonnepanelen

Vertrouwde slagerij per direct gesloten

Slagerij Arie Kok is dicht en gaat niet meer open. De zaak die al decennia in de winkelstraat van de Capelse wijk ‘s-Gravenland is gevestigd, sluit de deuren om gezondheidsredenen. De cateringtak in Krimpen aan de Lek blijft wel in bedrijf.