Wim kampeert maandenlang op een steenworp afstand van z'n huis: ‘Meteen vakantiegevoel’

Op camping de Oude Maas in Barendrecht is het druk. Ans (63) en Leo (59) uit het Oost-Brabantse Sambeek zitten met een biertje op twee klapstoeltjes voor de caravan. De voortent zit nog in de hoes. ,,Dat komt zo meteen. Dit is hoe we iedere vakantie beginnen: met een biertje in de zon’’, vertelt Leo, zichtbaar genietend.