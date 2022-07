Wildwesttaferelen in Rotterdam, buurt geteisterd door aanslagen: ‘Oorzaak is vaak drugshandel’

Jongen probeert weg te rennen bij fouilleer­ac­tie, agenten treffen wapen aan

De politie heeft vrijdagavond bij een controle op de Lijnbaan in Rotterdam meerdere aanhoudingen verricht. Een 19-jarige man uit Vlissingen had een vuurwapen in zijn tas zitten, en een man uit Den Haag werd ook aangehouden omdat er bezittingen van hem in dezelfde tas zaten.

11 juli