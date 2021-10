Wil je wel een vaccin, maar houdt prikangst je tegen? Daar heeft de GGD wat op bedacht

Waarom dan toch een aparte prikochtend bij de GGD in Rotterdam?

Voor iedereen die nog niet is geweest maar toch graag het vaccin wil. Zo’n grotere priklocatie kan overweldigend zijn. Of misschien durf je uit schaamte niet te vertellen dat je bang bent. Voor de prikochtend op donderdag, van kwart over acht tot half twaalf, kun je telefonisch een afspraak maken op 010-4438031. Dan weten we al dat iemand prikangst heeft. Ook is het op de vertrouwde GGD-locatie aan de Schiedamsedijk, waar we mensen al jaren vaccineren.



Voor wie twijfelt: Hoe nemen jullie de angst weg?

Bij de prikochtend vaccineren medewerkers die al jaren prikken. Ze zijn dus heel ervaren. De beste techniek is om iemand af te leiden door een gesprek te hebben. Als de aandacht even weg is, dan voelen de meeste mensen de prik amper. Maar het kan ook zijn dat iemand juist wil vertellen waar de angst vandaan komt. Dat kan ook. Of als iemand bang is flauw te vallen, dan kun je liggen.



Hoeveel regiogenoten verwachten jullie?

Dat is echt lastig in te schatten. We zijn in elk geval vijf weken open, maar langer als het nodig is. Ik heb van de telefonisten begrepen dat er op een zeker moment enkele mensen per dag belden die aangaven dat ze bang waren.