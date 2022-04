Wijkbrandweerman Delano: ‘Ik weet hoe rookmelder leven van oudere vrouw had kunnen redden’

Op zijn brandweerrode scooter hoopt Delano van Berkel (36) een bekend gezicht te worden in Ridderkerk. De eerste wijkbrandweerman van deze gemeente neemt de ervaring van vele uitrukken mee in zijn nieuwe werk. ,,Ik kan vertellen hoe een rookmelder het leven van een oudere vrouw had kunnen redden.’’

Vijftien jaar werkte Van Berkel als brandweerman in Rotterdam: 24 uur op, 48 uur vrij. Als wijkbrandweerman ziet zijn leven er heel anders uit. ,,Ik heb er zin in.’’ Hij heeft zin om schoolkinderen te leren over brandveiligheid, om langs te gaan bij ouderencomplexen en om vragen te beantwoorden.

Vluchtweg

,,Wie wil weten of een rookmelder op de goede plek hangt, kan dat vragen. Of dat het gevaarlijk is om een elektrische fiets in de gang te zetten. Wat het antwoord is op die vraag? Het mag. Als die fiets, of bijvoorbeeld een elektrische scootmobiel, maar geen vluchtweg blokkeert.’’

Van Berkel heeft vele jaren met zijn neus op branden gestaan. ,,Juist daarom kan ik goed vertellen waarom het bijvoorbeeld belangrijk is een rookmelder op te hangen. Zo had een oudere vrouw eens een waxinelichtje op de plastic kap van een oude platenspeler gezet. Ze was op de bank in slaap gevallen toen er brand ontstond. Het plastic smolt. Toen wij aankwamen, was er amper brand meer. Maar de vrouw was helaas overleden door de rook.’’

Spreekuur

Wie advies wil of vragen heeft, kan op afspraak langskomen op de kazerne. Binnenkort houdt Van Berkel een spreekuur in de bibliotheek. ,,Ik wil ook vaak de straat op. Bijvoorbeeld als er ergens brand is geweest, maar ook om contact te leggen met de thuiszorg, de woningcorporatie of de politie.’’ Van Berkel gaat aan de slag in opdracht van de gemeente Ridderkerk, die geld heeft uitgetrokken voor een pilot van één jaar. Aan het einde van dat jaar volgt een evaluatie.

Volledig scherm Wijkbrandweerman Delano van Berkel. © Privéfoto

