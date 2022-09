Wijkagent, zou je naar voren willen komen? Voordat het hele Oude Westen naar de klote is?

Histori­sche boerderij in Kralingen legt het loodje, de vraag is alleen nog wannéér

De historische boerderij Voorhoeve van Muyden aan het Toepad in Rotterdam-Kralingen gaat tegen de vlakte. De Van Ghentkazerne wordt in oostelijke richting uitgebreid, waardoor de hoeve moet wijken. Voorlopig komt er alleen extra parkeerplek en geen permanente bebouwing, zegt een woordvoerder van het opleidingscentrum voor mariniers. ,,Dit in verband met de komst van de nieuwe oeververbinding.’’

