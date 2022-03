Wijkagent gewond geraakt aan been toen hij scooterbestuurder wilde aanhouden

Mensen met verstande­lij­ke beperking helpen mee met ontwerp sneakers: ‘Je gaat geheid vrolijk de deur uit’

Hippe duurzame vegan sneakers, mede ontworpen door mensen met een verstandelijke beperking en met een deel van opbrengst kunnen kinderen in Afrika naar school. Tja, dat krijg je als UP shoewear van het Rotterdamse modemerk Premium Inc van mede-eigenaar Ferenc van de Vlies en de Sunday Foundation van de Rotterdamse weldoener Sander de Kramer de handen ineen slaan.

23 maart