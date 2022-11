Wijk is vertrouwen in politiek kwijt door bouw studentenpand: ‘Je haalt paard van Troje binnen’

Er wordt 68 miljoen euro gepompt in ‘flessen­hals’ Algeracor­ri­dor: kortere reistijd in de spits

De doorstroming van het verkeer over de Algeracorridor tussen Capelle en Krimpen aan den IJssel zal in de toekomst drastisch verbeteren. Tot groot geluk van het Krimpense college van B en W, dat de loftrompet steekt over de aangekondigde maatregelen, zoals een andere inrichting van kruispunten, het verbouwen van het Capelseplein tot een ongelijkvloerse kruising en - mogelijk - een nieuwe fietsverbinding tussen beide gemeenten.

