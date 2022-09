Wie verdient de nieuwe JE-trofee? ‘Ik heb een mooi ‘gay life’ achter de rug, en dat gun ik iedereen’

Waarom wordt deze prijs uitgereikt? ,,Nederland heeft lang op de derde plaats gestaan in de ILGA-ranking, een ranglijst die de leefbaarheid voor LHBTQIA+-personen aangeeft. Sinds dit jaar zijn we uit de top 10 gevallen, naar de dertiende plek. Het COC (Nederlandse belangenorganisatie, red.) pleitte hierna voor strengere straffen voor mensen die de belangen van de community in gevaar brengen, maar dat leek mij niet de goede manier. Je zou juist mensen moeten belonen die zich inzetten voor de acceptatie van LHBTQ+. Ik heb al een mooi gay life achter de rug, en dat gun ik iedereen.’’

Wie was Joanne Ellenkamp?

,,Vroeger was Joanne raadslid voor de PvdA, en ze zette zich vooral in voor Pameijer en als homo-ambassadeur. Ze was zeg maar de ‘leading lady’ binnen de community in Rotterdam. Ze heeft ook in het bijzonder aandacht gegeven aan onderwijs en daarbinnen verschillende aanbevelingen gedaan. Helaas werd Joanne ziek en overleed in januari dit jaar. Het leek mij een mooi gebaar om de prijs naar haar te vernoemen. Haar vrouw, Carolien, is benoemd tot juryvoorzitter.’’