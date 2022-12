Wie schoot man in zijn kruis na ruzie over drugs? Niet Capellenaar Xavierno, oordeelt rechtbank

Man in zijn kruis geschoten na ruzie over drugs­schuld: ‘Voor 100 euro. Absurd’

Tijdens de rechtszaak zegt de officier van justitie dat het onvoorstelbaar is: dat je in je kruis wordt geschoten, terwijl je op de bank zit. Precies dat is een 54-jarige man overkomen, als gevolg van een ruzie over een drugsschuld van 100 euro. De 19-jarige Xavierno L., die wordt aangewezen als schutter, ontkent in alle toonaarden.

25 november