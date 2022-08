Wie in Rotterdam wil varen moet er vroeg bij zijn, anders kom je niet door de sluizen: ‘Een rare regel’

update/Met video Schietpar­tij in bomvol Vroesen­park, verdachte (40) aangehou­den: ‘Iedereen bleef z'n ding doen’

Een 35-jarige man uit Maassluis is zondagmiddag gewond geraakt bij een schietpartij in het Vroesenpark in de Rotterdamse wijk Blijdorp. De politie heeft kort daarna een 40-jarige Rotterdammer aangehouden aan de Bergselaan. Het park was vol met bezoekers. 'Het slachtoffer trof kennelijk de verkeerde.’

15 augustus