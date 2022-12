Wie herkent deze kledingwinkel met 'betaalbare mode’?

Deze tas hoort onderhand bij de stad: ‘Zie ik iemand in Thailand met die tas, denk ik gelijk: Rotter­dammmm!’

Hoe herken je een Rotterdamse vrouw, in eigen stad of aan de andere kant van de wereld? Vaak aan haar Susan Bijl-tas. Inmiddels is de kleurrijke boodschappentas véél meer dan een trend die al jarenlang aanhoudt. ,,Het is de nieuwe Euromast.”

24 december