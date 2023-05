Wie helpt Denise na detoxdebacle? ‘Laten we het beste met haar voor hebben’

indebuurt.nl Vlaardin­gen 750 jaar: zo wordt dat gevierd

Het is feest want Vlaardingen heeft al 750 jaar stadsrechten, en dat gaat niet ongezien voorbij! Vanaf zaterdag 13 mei tot en met zondag 21 mei is er een week lang dagelijks wat te beleven in de stad. Verwacht een programma met muziek, optredens, activiteiten en eten en drinken.