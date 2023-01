Wie boven prijsplafond komt, betaalt bij Eneco hoofdprijs voor stadswarmte (maar overstappen kan niet)

Monteur gewond na lekkage azijnzuur in het Ikazia Ziekenhuis

In het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid is donderdagmiddag een hoeveelheid perazijnzuur, een desinfectiemiddel, vrijgekomen. Een monteur die bezig was met onderhoudswerkzaamheden heeft de stof ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel.

5 januari