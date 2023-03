Wethouder nog niet akkoord: bouwplannen voor de Mees Toren zijn ‘voorbarig’

VAN DE LEZER Oud-Mathenesse en het Witte Dorp maakten Klimaatrap

Onze wijk Oud-Mathenesse en het Witte Dorp in Delfshaven, heeft via een bewonersinitiatief een videoclip van een Klimaat Rap gemaakt. Dit deden we samen met Aicha Raqibi, klimaatburgermeester in Rotterdam en de bewoners van de wijk.