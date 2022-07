Wethouder lobbyt in Kopenhagen: ‘Deze Tourstart is waanzinnig, dat gun ik Rotterdam ook’

Hoe was het daar?

,,Echt fantastisch. Zoveel mensen op de been, zo’n volksfeest. Ik heb tijdens de proloog even op het parcours achter een renner mogen rijden in een volgauto, en dan zie je pas echt hoe massaal het is. De Denen hebben er een waanzinnig feest van gemaakt: op het parcours waar vrijdag de proloog was, mocht zaterdag iedereen fietsen. Dat hebben 100.000 mensen gedaan, op bakfietsen, tandems, jongeren en ouderen dwars door elkaar... Waanzinnig. En er was een groot tweedaags festival. Ze hebben er écht iets voor iedereen van gemaakt. Dat neem ik mee.”