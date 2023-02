Werkende lampen op de Piet Smitkade? Hoe moeilijk kan het zijn, zegt An de Geus

,,Voor de deur ligt een fraaie boulevard met creatieve verlichting. Die brandt helaas al die jaren nogal gebrekkig. Ik heb er al vele mailtjes over aan de gemeente besteed. Met nul resultaat. Het AD staat vol met verhalen van de gemeente over alle ambitieuze plannen voor dit gebied. En dat al jaren. Nu moet er ook nog een brug komen, terwijl iedereen een tunnel met metro wil. Afgelopen najaar heb ik dat gedoe met die lampen weer eens aangekaart bij de gemeente. En toen een mailtje ontvangen dat ze ‘door materiaalproblemen’ er pas in maart wat aan kunnen doen. Leuk, maar zo’n mailtje heb ik twee jaar terug ook al gehad. Hoe moeilijk kan het zijn? Dit is nou iets waar ik me druk over kan maken, zeg maar ‘in mijn eigen regio’.