Werk ‘wederopbouwkunstenaar’ Louis van Roode gered van de sloop

Oproep: 'Sla alarm bij onderbuik­ge­voel over misbruik van Oekraïense vluchte­ling'

Sla bij een onderbuikgevoel over misbruik van een Oekraïense vluchteling zeker alarm. ,,Of probeer in gesprek te raken om te weten wat er speelt.’’ Deze oproep doet het Expertisecentrum Seksualiteit Sekswerk en Mensenhandel (ESSM) in Rotterdam, dat van de politie elders in Nederland al een melding van mensenhandel kreeg.

17 maart