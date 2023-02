Werk begint voor de aanleg van de twee witte reuzen bij het Oeverbos

In het Oeverbos in Vlaardingen is begonnen met de aanleg van twee windmolens. De beplanting gaat weg en daarna begint de inrichting van het bouwterrein.

De windmolens worden in opdracht van Oeverwind neergezet. Oeverwind is een samenwerking tussen het Vlaardings Energie Collectief en De Windvogel. Vorige week is begonnen met het weghalen van de beplanting. In 2024, als de werkzaamheden zijn afgerond en de windmolens er staan, zorgt Staatsbosbeheer voor nieuwe beplanting. Het gaat daarbij om zowel bomen als struiken.

Hekken

Komende maand zet de aannemer hekken neer en worden er tijdelijk paden en wegen afgesloten. Daarna begint de aanleg van de toegangswegen en de opstelplaatsen voor de kranen. Vanaf juli worden de onderdelen van de windmolens aangevoerd en begint de bouw van deze witte reuzen daadwerkelijk.

De twee windmolens in het Oeverbos moeten genoeg elektriciteit opwekken voor ongeveer 2200 huishoudens. De wieken moeten vanaf komend jaar draaien.

In tegenstelling tot Vlaardingen ziet Schiedam juist af van de bouw van twee windmolens. In Schiedam waren er twee plekken in beeld voor een windmolen, bij de Vijfsluizerhaven en aan de Wiltonhaven. Samenwerking met het Schiedams Energie Collectief leidde echter niet tot het gewenste resultaat. De gemeente richt zich daarom op andere vormen van duurzaamheid.

Het besluit om in Schiedam te stoppen met de windmolens, leidde tot verontwaardiging in de regio, omdat dat in strijd is met afspraken die Schiedam heeft gemaakt met de andere gemeenten. Die hebben een verplichting om voor 2025 nieuwe windmolens neer te zetten met een vermogen van 150 megawatt. Schiedam zou 6 megawatt voor haar rekening nemen.

