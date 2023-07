Werk aan tunnelmond Rozenburg vordert: ‘Nieuwe A24 in 2024 open’

Ontvoerde kroegkater Lex met gejuich ontvangen op terras: ‘Hij had er meteen weer een pesthumeur in’

Het liefst had hij Lex in een doosje gestopt, met een strikje erom. Maar het baasje van even de beroemdste kat van Rotterdam peinst er niet over hem voortaan binnen te houden. ,,Daar wordt hij doodongelukkig van.”