Wereldhavendagen ‘als vanouds’: organisatie hoopt op komst van honderdduizenden liefhebbers

Wordt Rotterdam dé locatie voor nieuw WK? Dan racen deze E-speedboten onder de Erasmus­brug door

Ooit jakkerden er met topsnelheid speedboten over de Nieuwe Maas en reden er Formule 1-raceauto's over de Coolsingel en de Erasmusbrug. Die tijden zouden zo maar kunnen herleven, maar dan wel duurzaam. De Rotterdamse haven is gepresenteerd als de eerste locatie voor een race met E-speedboten in een nieuw op te zetten WK.

22 september