Wendy heeft 200 euro over voor ontmoeting met eendenaanrijder: ‘Ik wil weten wat hem bezielde’

Hoe gaat het met de eenden?

,,Godzijdank is er slechts één eendje gewond geraakt. Dit kun je een wonder noemen. Het eendje was er na de aanrijding slecht aan toe. Eerst heb ik aan de nek gevoeld. Dat ging makkelijk, want ze was volledig in shock. Er was veel bloed: op haar hoofdje, op de vleugel. Echt afschuwelijk. Ik heb het aanrijdende verkeer tot stilstand gebracht en samen met mijn vriendin hebben we het dier verzorgd en naar dierenarts Lammers in Nesselande gebracht. Het gaat gelukkig goed met het eendje. Ze heeft gegeten en wordt binnenkort vrijgelaten. Dat neemt niet weg dat wij er voortdurend aan denken. Ons is door de dierenarts verteld dat dit eendje zonder haar familie verder moet. Wij mensen zoeken elkaar op, maar dieren doen dat dus niet. Het is gewoon ontzettend asociaal van de dader.”