Welke partij is in jouw gemeente de grootste? Bekijk het hier

Deze bijzondere jas is helemaal gemaakt van vaantjes, sjaals en T-shirts van Feyenoord­sup­por­ters

In Depot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam is vanaf dinsdag een bijzonder kunstwerk te zien. Het is een jas die bestaat uit sjaaltjes, vaantjes en andere herinneringen van Feyenoord-supporters. Ontwerpster Inez Naomi van modelabel Versatile Forever naaide ze in elkaar.

15 maart