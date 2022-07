Welke locatie zien we hier vanuit de lucht?

Rotterdam van Toen Zeebonken gingen op de vuist in La Chapeau, aan het begin van de vredige Van Oldenbarne­velt­straat

Het blijft een boeiende rubriek, dat Rotterdam van Toen. De ene week laten we een supervage foto zien van een zijstraat van een zijstraat in de binnenlanden van Hoogvliet en krijgen we prompt een belletje van de provider dat het glasvezelnet al dat mailverkeer niet kan behappen. En dan komen we met een beroemde, drukbezochte straat in hartje Rotterdam en blijft het mailboxje troosteloos leeg. Als ware het een digitale echoput.

