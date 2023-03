Wel of geen A4 Zuid en wat doen we met het pontje Rozenburg?

Gratis naar Feyenoord voor vluchtelingen

Feyenoord ziet toch maar af van het sympathieke plan om Oekraïense vluchtelingen gratis de wedstrijd in de Europa League tegen Shakhtar Donetsk te laten bezoeken. Dit was mogelijk in de lege kant van het stadion vanwege de zoveelste straf van de UEFA. De club wordt al heel lang gegijzeld door een relatief kleine groep die alle ellende veroorzaakt. En als je dan het commentaar op social media leest van sommigen, waarin alle medemenselijkheid ontbreekt ten aanzien van dit plan, dan stemt dat wel somber. En vooral omdat de club op geen enkele manier tegenwicht weet te bieden aan deze groep en simpelweg het lef niet heeft om dit mooie gebaar door te zetten. Bang. Feyenoord directie : toon eindelijk eens een keer ballen !

Martin Hoogesteger

Rotterdam

A4 Zuid aanleggen?

Deze weg zou ik versneld aanleggen! Wij wonen meteen naast de Aveling in Hoogvliet. Het verkeer vanuit Spijkenisse is onhoudbaar, het is veel teveel. Elke dag file vanaf 5 uur ’s morgens tot half 7 ’s avonds, ook in het weekend. Wij wonen op 5 meter van de weg en rotonde, kom eens kijken hoe het hier is. Onleefbaar, ongezond. Mensen hebben geen idee hoe druk het hier is. En ja, onze familie woont hier al 44 jaar en heeft het ieder jaar drukker en drukker zien worden. Spijkenisse blijft maar bouwen, tijd voor een eigen ontsluiting op de A4 Zuid.

Corneke Bergwerff- de Blok

Hoogvliet

A4 Zuid aanleggen (2)

Het doortrekken van de A4 door de Hoeksche Waard heeft voor dat gebied geen enkel voordeel. Meer luchtvervuiling en een nieuwe bottleneck bij de aansluiting op de A29 bij Klaaswaal. Verder komen er in de Hoeksche Waard geen afslagen, zoals ook niet bij Oud-Beijerland. Dus niet doen.

Ad Meijers

Maasdam

Pontje Rozenburg (1)



Niet alleen de inwoners van Rozenburg hebben enorm last van het uitvallen van het pontje, zo ook de duizenden toeristen, fietsers en wandelaars die bijvoorbeeld van en naar Zeeland, Brielle of Hellevoetsluis hun fiets- of wandelroute abrupt moeten staken. In deze kou. Waarheen moet men dan? Hoe dan? 25 km omrijden? Gemeente Rotterdam, neem een juiste beslissing en leg na alle ellende, die vast nog jaren voortduurt, nu eindelijk eens tunnel aan waar fietsers en wandelaars niet nog een keer worden vergeten.

Jacky van Hemert

Oostvoorne

Pontje Rozenburg (2)

Hoe lang moeten we nog wachten? Je zou maar afhankelijk zijn van die pont zoals van een brommobiel of elektrische rolstoel. Of mensen zoals ik, die graag naar vrienden en familie wil in Vlaardingen, maar niet over de drukke snelweg willen of durven te gaan met al dat vrachtverkeer. Heel fijn dat er zo met mensen wordt omgegaan. We hebben het zo goed in Nederland. Bedankt provincie, en de rest van de omhooggevallen heren en vrouwen die zogenaamd alles goed regelen in het land/provincie/stad. Wanneer komt die pont terug. Dit kan echt niet.

Moniek van Scheijndel

Rozenburg

Brand Maassluis

Zo’n 38 schapen en 20 lammetjes, levend verbrand in Maassluis. Vreselijk! Is het nu in deze tijd, met alle technologie, niet mogelijk om ervoor te zorgen dat bij brand alle staldeuren opengaan? Die stal was van 2019, verplicht een sprinklerinstallatie, je leest dit vaker, bij stalbranden waarbij bijvoorbeeld varkens omkomen. ,,De schouders eronder, opnieuw opbouwen, niet leuk , kan de hele dag treurig doen en zielig.’’ Dat verandert niets aan de situatie, aldus de eigenares. Nee! Maar ik zou bij herbouw toch maar eens kijken of een sprinklerinstallatie te doen is! Zal wel weer een financieel plaatje zijn!

Dick van Dijk

Nieuwerkerk aan den IJssel

