Weinig actiebereidheid voor én tegen Zwarte Piet

Fractievoorzitter Maurice Meeuwissen wil niet spreken van een teleurstelling omdat er ‘veel geliked en gestemd’ wordt op de ingezonden foto's, en dat is in zijn ogen ook een teken dat mensen Zwarte Piet een warm hart toedragen. De populairste foto - een selfie van een jonge vrouw met Sinterklaas’ helper - kan op de de fotosite Instagram rekenen op 103 hartjes (waarderingen). Hetzelfde kiekje voert ook de ranglijst aan op Facebook, met 14 opgestoken duimpjes. ,,Uiteraard zijn er nog veel meer foto’s welkom,’’ zegt Meeuwissen.



Meeuwissen kreeg eerder van Leefbaar Rotterdam-raadslid Tanya Hoogwerf het verwijt zijn actie te hebben afgekeken: haar partij hield in 2016 al een soortgelijke fotowedstrijd. Meeuwissen op zijn beurt beticht LR van een laffe houding. Als voorbeeld noemt hij dat de partij zijn onlangs ingediende pro-Zwarte Pietenmotie niet steunt. De PVV'er wil dat de gemeente jaarlijks 250.000 euro vrijmaakt voor ‘extra politie-inzet tegen links-extremistisch tuig bij Sinterklaasfeestelijkheden en gemeentelijke voorlichtingscampagnes over de positieve achtergrond en bedoelingen van kindervriend Zwarte Piet.’



Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft tot nu toe 38 aanmeldingen via Facebook 38 gekregen voor het anti-Zwarte Pietenprotest tijdens de intocht op het Willemsplein. Het stoort de actiegroep - die vorig jaar voorkwam in een rapport over het dreigingsbeeld van terrorisme in ons land - dat er nog altijd Zwarte Pieten meelopen. Het lokale Sint Nicolaas Intocht Comité maakte vorig jaar bekend dat de hulpploeg van Sinterklaas in 2019 voor 90 procent zal bestaan uit roetveegpieten, maar dat gaat KOZP niet ver genoeg.