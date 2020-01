Weggelopen gevangene (37) randt vrouw aan in trein en mishandelt andere vrouw (30)

Rotterdam­se Kaapverdia­nen houden stille tocht voor doodgesla­gen Giovani (21)

12:17 In het centrum van Rotterdam vindt morgen een stille tocht plaats voor de in Portugal overleden Kaapverdiaan Luis Giovani dos Santos Rodrigues (21). Hij zou in de nacht van 21 december door een groep van vijftien mannen in elkaar zijn geslagen. Hij overleed tien dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.