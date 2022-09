Wéér ontploft er een explosief in een woonwijk: straat in Rotterdam-Zuid opgeschrikt door knal

De Slaghekstraat in de Rotterdamse wijk Feijenoord is vannacht opgeschrikt door een explosie. Rond 2.30 uur klonk er een knal in de straat. Woningen rondom de coffeeshop waar het explosief afging, hoefden niet ontruimd te worden.

,,De pui is vernield, maar er is geen gevaar meer voor omwonenden’’, zegt een politiewoordvoerder daarover. Op straat is het daarom rustig. Bewoners kunnen gewoon doorslapen, hoewel de schrik er goed in zal zitten. Bij de explosie zijn geen gewonden gevallen.

Team Explosieven Verkenning (TEV) is ter plaatse gekomen om onderzoek te doen.

Afgelopen zomer werd Rotterdam geteisterd door een ongekende geweldsgolf waarbij huizen werden beschoten en er ook vaker explosieven in woonwijken werden aangetroffen. Enkele daarvan zijn ook daadwerkelijk afgegaan. Zoals in juli op Zuidhoek en een paar nachten daarna ook bij de Hoge Boezem. De rondvliegende brokstukken beschadigden scooters en auto's die in de buurt stonden.

‘Niet op willekeurige Rotterdammers gericht’

Een explosief dat de nacht erop werd aangetroffen in een brievenbus in de Hellevoetstraat ging niet af, maar alle bewoners moesten wel hun bed uit totdat de boel onklaar was gemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. ,,Het is mijn stellige overtuiging dat dit geweld niet op willekeurige Rotterdammers is gericht’’, zei burgemeester Aboutaleb daar toen over.

In de nacht van zondag op maandag was het nog raak in Schiedam. Daar ontplofte een explosief aan de Nieuwe Damlaan.

Volledig scherm De politie en Team Explosieven Verkenning hebben onderzoek gedaan in de Slaghekstraat. © MediaTV

