Weer geen Black Friday in Rotterdam, maar vijf dagen met koopjes

Man opgepakt voor een van de twee explosies in dezelfde Rotterdam­se straat

De politie heeft een 24-jarige Rotterdammer opgepakt voor betrokkenheid bij de tweede explosie begin oktober aan de Sluiskreek in Rotterdam-IJsselmonde. Onderzoek moet uitwijzen of hij ook een rol had bij de eerste explosie, enkele dagen eerder. Over een mogelijk motief laat de politie niets los. In de buurt ging direct het gerucht rond dat het vergisaanslagen waren.

16:38