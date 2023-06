Weer gedoe bij 50Plus: bestuurslid stapt op, spreekt van 'Rotterdamse coup’

Amerikaans oorlogs­schip legt na oefening in Baltische Zee aan in Rotterdam

Het Amerikaanse oorlogsschip USS Mount Whitney legde maandagmiddag aan bij de Wilhelminapier in het centrum van Rotterdam. Het gevaarte is op de terugweg naar haar standplaats Gaeta in Italië na de jaarlijkse NAVO-oefening in de Baltische Zee.