Wéér dode man gevonden in straat Vlaardingen, enkele dagen na vondst lichaam overbuurman

Vlaardin­ger Thijs dood in huis aangetrof­fen: buurvrouw rook al weken stank in meterkast

Een eenling die niemand een vlieg kwaad zou doen. Zo omschrijven buren uit de Stationsstraat in Vlaardingen hun buurman Thijs (41). Gistermiddag trof de politie zijn lichaam aan in zijn benedenwoning. Duidelijk is dat hij al geruime tijd was overleden. ,,Ik voel me zo schuldig dat ik niets heb gemerkt.”