Weer dode bij steekpartij in Rozenburg: 50-jarige man overleden

Met video | update Jongens van 14 en 15 jaar oud op heterdaad betrapt bij plaatsen brandbom in de Van Speyk­straat

Een tweetal dat vermoedelijk een brandbom wilde plaatsen bij een portiek in de Van Speykstraat in Rotterdam is in de nacht van woensdag op donderdag op heterdaad aangehouden. De twee zijn 14 en 15 jaar oud en komen allebei uit Rotterdam.